夜市UPDATES：道指重上19000水平　港夜期高水300點

聯儲局再度出手救市，市場信心仍然不足。美股道指早段曾瀉逾600點，目前跌幅收窄至172點或0.9%，報19,001點；標指跌1.3%，報2,275點；納指報6,879點。港股期指夜市目前報22,009點，升513點．高水313點。

最新消息指，二十國集團(G20)財長、央行行長正在舉行緊急電話會議。美國參議院將於周一再次就2萬億美元刺激措施議案進行投票。美國財長姆努欽稱正在與聯儲局合作以向市場提供4萬億美元流動性。另外．非洲國家接力救市，肯尼亞央行宣布減息1厘至7.25%。

紐交所周一起暫時關閉的設施有位於紐約的紐交所股票交易大廳和期權交易大廳，以及位於三藩市的紐交所半島證交所期權交易大廳。洲際交易所表示，所有在紐交所上市證券的交易和監管將繼續，不會出現中斷。

事實上，周一早些時候，標指期貨跌幅達到5%，觸發交易限制，主要是美國的2萬億美元刺激措施議案在參議院關鍵的程序表決中失敗，這突顯了政治分歧，使美國疫情及其經濟影響變得更加令人擔憂。

【21:30】聯儲局周一再落重藥救市，宣布無限買債及推出更多貸款機制。不過，美股開市早段仍偏軟，道指跌374點，至18,799點；納指跌51點，至6,827點；標指期貨亞洲時段一度跌停，其現貨早段跌39點，至2,265點。

高盛將波音公司投資評級由「中性」上調至「買入」，預期疫情結束後航班需求會全面回復。波音股價早段升2.47%至97.35美元。

蘋果公司(Apple Inc.)結束推出僅數天的iPhone限購要求，該公司在中國以外的實體店仍維持關閉。Apple股價早段跌1.72%至225.3美元。

美股已自高位大幅回落。不過，摩根大通資產管理策略員胡德稱，儘管經濟最終可能急劇復甦，但仍未到入市時機，未來數周的經濟數據將揭露經濟以前所未見的步伐收縮，美國經濟前景高度不明朗。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626