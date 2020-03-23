【全球攬炒】2月智能手機銷量創「面世」以來最差
2020年03月23日 21:48
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外國傳媒報道，調查機構Strategy Analytics分析師Linda Sui指出，從2003年開始，Strategy Analytics就開始調查智能手機市場，而今年2月的銷量跌幅，相信是有史以來最大！報告顯示，不論是平價機還是旗艦機，通通無法幸免於大幅下跌的命運，因疫情同時對智能手機造成供應鏈及需求鏈兩方面衝擊，即工廠停工，消費者又沒有心情購買。
報告亦顯示，雖然中國疫情放緩，但估計3月市場依然沒有反彈。
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