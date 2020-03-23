【全球救市】G20財長及央行行長正舉行緊急會議
2020年03月23日 21:55
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外國傳媒報道，二十國集團(G20)財長、央行行長正在舉行緊急電話會議。
二十國集團包括七國集團(加拿大、美國、英國、法國、德國、意大利、日本)，金磚五國(巴西、俄羅斯、印度、中國、南非)，七個重要經濟體(墨西哥、阿根廷、土耳其、沙特阿拉伯、南韓、印尼、澳洲)，以及歐盟組成。按照慣例，國際貨幣基金組織與世界銀行列席該組織的會議。
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