【新股撻Q】MBV暫時擱置上市

是次首次公開發行(IPO)有關國際配售的包銷協議將不會簽訂，而有關香港公開發售的香港包銷協議亦因此不會成為無條件。該公司將安排退款。

MBV於上周五(20日)曾公布，由於近期市場狀況動盪，已決定將全球發售及股份於聯交所上市延至較後日期，預期股份將於3月30日上午9時正開始於聯交所買賣。

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