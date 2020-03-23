【新股撻Q】MBV暫時擱置上市
2020年03月23日 22:12
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馬來西亞印花服裝製造商MBV International(01957)公布，基於考慮現行不穩定的市況，該公司與聯席帳簿管理人磋商後，已決定全球發售及其在香港交易所(00388)主板上市的計劃暫時不予進行。
是次首次公開發行(IPO)有關國際配售的包銷協議將不會簽訂，而有關香港公開發售的香港包銷協議亦因此不會成為無條件。該公司將安排退款。
MBV於上周五(20日)曾公布，由於近期市場狀況動盪，已決定將全球發售及股份於聯交所上市延至較後日期，預期股份將於3月30日上午9時正開始於聯交所買賣。
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