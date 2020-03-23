【全球攬炒】原油供需齊挫　蜆殼大削開支停回購

外國傳媒報道，油企巨頭荷蘭蜆殼公司(Royal Dutch Shell)表示，為應對油價暴跌，要實行節省開支計劃，將削減今年開支50億美元(約390億港元)及暫緩250億美元(約1,950億港元)的股票回購計劃。資本支出將由之前預計約250億美元削至200億美元或更低，務求在未來12個月內將營運成本再削減30億至40億美元。

發言人表示，該公司的所有業務部門都正在審查支出，以實現削減目標，行政總裁Ben van Beurden稱，石油需求急劇下降和供應迅速增加是難得一見，惟公司在過去眾多風浪之中，也能捱過去。

事實上，同行埃克森美孚、雪佛龍、英國石油，以及道達爾等大型油企，也已宣布了大幅削減開支計劃。

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