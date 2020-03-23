【全球救市】美國國會快就財政刺激方案達成一致
2020年03月23日 22:40
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姆紐欽(Getty Images圖片)
美國財長姆紐欽(Steven Mnuchin)周一最新表示，國會兩黨議員將就大規模財政刺激方案達成一致，以對抗新冠肺炎對經濟的影響。
他認為，我們(達成一致)非常接近，今天會完成法案。他又稱，一夜之間，政府與聯儲局一起宣布了一些非常重要的行動，以支持資產支持市場，支持企業債券市場。
他補充說，政府需要國會批准更多資金，以便能夠支持美國工人和美國經濟。
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