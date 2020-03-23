【全球攬炒】美股僅22日累瀉30%創紀錄　快過大蕭條

外國傳媒報道，今次美股代表標指僅用了22個交易日，就由歷史高位重挫30%，速度之快是歷史紀錄，較1934年、1931年，以及1929年的史上第2、3、4快的紀錄更勁！換言之，今次冧市可能預示着接下來經濟較上世紀「大蕭條」慘得多。

根據往績，1934年、1931年，以及1929年由高位累瀉30%，分別需時23、24，以及31個交易日。

美國銀行首席技術分析師Stephen Suttmeier表示，對企業來說，2020年是噩耗。加拿大皇家銀行(RBC)美股策略主管Lori Calvasina警告，標指底部可能介乎1,600至1,800點。

DataTrek Research創辦人Nick Colas更指，投資者不要相信任何股市喘穩的信號，下一波大跌可能幾日後就來臨，而不是數周後。

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