【財經評論】內房債危如累卵　政策打救難自拔

近日中港股市形勢不妙，皆因一直挺住內地經濟的房地產業危機急升溫。事緣全球「美元荒」下，新興市場流動性異常緊張，一直以債養債的內房業難以再在離岸大舉發行美元債，加上經濟差使銷售困難，打擊資金回籠，債務泡沫瀕臨爆煲，威脅金融系統根本性穩定。如無意外，相信在危急關頭，內地當局會出招打救房企，但始終紙包不住火，這也說明中資企業佔比甚重的港股何解遠未脫離危險期！

隨着歐美疫情嚴峻，市場瘋狂沽售所有資產，套現後擁擠地兌換美元避險，致使全球出現美元荒，反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數破百關後升勢未止，新興市場貨幣顯著受壓。為協助各地應對美元需求，聯儲局已與海外央行設有流動性安排，但就獨缺中國。

雖然內地疫情似乎最早受控，但在歐美及東南亞多國封城抗疫下，出口市場幾乎癱瘓；內地工廠雖已陸續復工，但生產率遠未復常，不少民工手停口停，企業缺乏收入，對消費及投資需求的打擊可謂前所未見。內地房地產市場具泡沫是人盡皆知，房企的債務亦大得不能倒，變相綁架了銀行體系，近期內地房企難在海外舉債，則變相加大內銀的融資負擔，倘若當局選擇沽美債來套取美元，對環球金融市場而言又是另一場災難！

凡此種種，近期內房債息已飆至近乎瀕臨破產邊緣，可以預期尚有能力銷售的大型房企，會選擇割價套現，此舉將加快中小型房企倒閉潮，而大型房企盈收大跌，亦會對估值及信貸評級造成壓力，影響舉債能力，造成惡性循環。要知道，如今單是在港上市的5家大型民企內房股，總債務已佔內地經濟總值超過半成，尚未計國營背景的企業。截至去年6月底，房產貸款餘額佔金融機構各項貸款接近三成，足見一旦房產業現債災，內銀必受累。

若然當局以印銀紙打救，只是治標不治本，且會削弱財政及貨幣政策資源，無益於實體經濟復甦；若然去到一個地步，就是反正全球經濟攬炒，當局抱着長痛不如短痛，鋌而走險，僅保住國有背景的房企及金融企業，其他的任由市場淘汰，最終由國企兼併整合，重新分配資源，則短期內會蒸發大量財富，重擊消費，福禍難料。可見困局之難解。

更令人擔心的是，如今中資企業佔港股市值逾六成，若內房爆債災再引發股災，不但港人財富大蒸發，就連香港一直依賴中資來融資的財路也要斷裂，往後的路該如何走，充滿疑問！

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