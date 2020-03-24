華置去年溢利跌22% 派息銳減九成
2020年03月24日 00:07
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左為華置前主席劉鑾雄，右為華置執董陳凱韻(甘比)
劉鑾雄(大劉)曾任主席的華人置業(00127)去年度業績錄得明顯倒退，股東應佔溢利按年大減22.17%至7.9億元；每股基本盈利0.414元，擬派之末期息按年銳減九成至1仙。公司又預期，在新冠肺炎疫情之下，其投資物業將需要更長時間完全復原。
對於溢利減少，公司於業績報告內解釋，主要原因包括由於2019年度並無確認來自中國恒大(03333)股份之股息收入；投資物業之公平值變動轉為虧損7.42億元，相比2018年同期則錄收益1.22億元；商譽之確認減值虧損3.22億元；以及於2019年度內並無確認應佔物業銷售溢利。
其中商譽減值，主要由於公司於英國之投資物業之主要租戶將於今年首季退回租賃，且預期公司將於此後就該投資物業進行資產優化工程。事實上，公司位於英國之投資物業於去年底止之帳面值為7.88億英鎊(約80.51億港元)，並為公司於2019年度帶來虧損淨額8.13億元，而該虧損主要包括毛利、投資物業之公平值變動、財務費用、稅項及商譽之減值虧損。
公司展望，香港經濟因受自去年中以來持續示威抗議活動影響遭嚴重打擊，並出現十五年來首次赤字預算。加上爆發新冠肺炎疫情，多個國家實施旅遊限制及新邊境管制等不同措施，以防止病毒傳播，本地零售消費及抵港旅客數字正承受着重大下行壓力。因此，預期公司的投資物業將需要更長時間完全復原。
華置股價周一(23日)顯著受壓，全日最多曾挫8.67%，低見3.37元，收市仍跌近半成至3.51元，單日市值蒸發3.43億元。
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