華置去年溢利跌22%　派息銳減九成

其中商譽減值，主要由於公司於英國之投資物業之主要租戶將於今年首季退回租賃，且預期公司將於此後就該投資物業進行資產優化工程。事實上，公司位於英國之投資物業於去年底止之帳面值為7.88億英鎊(約80.51億港元)，並為公司於2019年度帶來虧損淨額8.13億元，而該虧損主要包括毛利、投資物業之公平值變動、財務費用、稅項及商譽之減值虧損。

公司展望，香港經濟因受自去年中以來持續示威抗議活動影響遭嚴重打擊，並出現十五年來首次赤字預算。加上爆發新冠肺炎疫情，多個國家實施旅遊限制及新邊境管制等不同措施，以防止病毒傳播，本地零售消費及抵港旅客數字正承受着重大下行壓力。因此，預期公司的投資物業將需要更長時間完全復原。

華置股價周一(23日)顯著受壓，全日最多曾挫8.67%，低見3.37元，收市仍跌近半成至3.51元，單日市值蒸發3.43億元。

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