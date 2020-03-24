林嘉麒：港股短期反彈力欠奉

股市日升日跌，波幅大，隔日跌一千點，投資者或許感覺麻木。港股昨日開市前受道期大跌影響，收市跌1,108點，高位見過22,064，低位21,659，上下波幅405點。開市位、全日低位及收市位是同一附近，技術走勢轉差，擔心短期反彈力欠奉。

大市下跌，被說成的原因是美國民主黨阻止了共和黨提交參議院的經濟刺激方案。老實說，就算通過也幫不了美國經濟衰退的命運，只是通過不了法案有藉口，淡友又再發力狠沽。

逆市中要上升必定要求多多。熊市擋不住，牛市也一樣，買垃圾股都會升，只是看你賺多或賺少。過去一星期，大家明白救人抗疫更為首要。疫情影響下，多國封關、封城，部分地區更實施「宵禁」，可說一切經濟活動經已暫停。經濟活動全面受影響下，有大行估計美國第二季GDP下跌三成，失業率升兩成，未來投資者要面對非常嚇人的經濟數據。

不過，亦有聲音認為疫情過去後，經濟便會出現V形反彈，以「疫情終歸會過去」理順現時股市見底的可能性。作為投資者，究竟認為大市會反映未來半年疫情過後的狀態，還是會繼續下跌以反映價值呢？

首先，美國財長姆紐欽已表示，為了應對疫情，美國將會推出達4萬億美元的企業貸款計劃，而貸款計劃與可能價值2萬億美元的財政支援政策一起推出，總額約為美國GDP的一成。一成GDP的支援額是相當大的數字，以對抗因疫情影響的經濟增長份額上是具有代表性的。

我們可先想想，美國全年的經濟價值會有一成受影響嗎？如果是，美國政府出手是足夠的。但從另一角度看，經歷了這次疫情，企業的營運會無事嗎？作為僱主，營業開支要繼續，向員工發薪金，早已預備的營運相關的物資可能報銷，起碼企業現金流會大幅減少。解決現金流可由國家央行貸款減息幫助，但疫情過後的開支亦不少。再復工時，開支成本或會急增，例如原材料需求緊張，拉升了物價等的壓力。

因此，企業在今日要渡過疫情的難關外，疫情以後的事還有很多。我們不應只說疫情過去後經濟便立即回復動力，反而更要謹慎觀察經濟增長的復原能力。

大市方面，恒指低位繼續向下移，3月13日的大陽燭成為了這浪的催命符，高低位向下形成下降軌，下降軌一日未向上突破，恒指要繼續尋底。另一方面，公用股繼續成為洗倉對象，昨日普遍跌超過半成以上，沽壓未止。部分原因或許是為了應付基金贖回潮，部分或為應付平倉。這輪盲目沽公用股，已超越基本因素的價值，估值上已出現大折讓，投資者可先等待股價回穩後吸納作長線持有。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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