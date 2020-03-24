利福中國轉蝕8351萬　預警溢利降

公司稱，虧損主要來自應佔北人集團虧損2.94億元。

在業績報告內，核數師提出保留意見，指利福中國的管理層無法向核數師提供有關2019年北人集團之債務人和擔保人最更新財務資訊的充足證據，令核數師無法獲得對於上述債務人的應收款的減值評估等。

該保留意見解釋，利福中國通過持有60%的附屬公司而持有若干聯營公司「北人集團」之股權。截至去年底止，利福中國應佔有關聯營公司虧損為4.91億元，包括對北人集團若干逾期貿易應收款項餘額計提預期信貸虧損撥備（扣除遞延稅項）為16.58億元。

北人集團主要經營百貨和超市，亦從事汽車經銷業務，並向三家位於內地公司(下稱「債務人」)出售汽車。債務人的實際控制人(下稱「擔保人」)已對債務人尚未支付予北人集團的款項提供了個人擔保。自2019年4月起，債務人對北人集團汽車貿易到期應收款項沒有償還產生違約。此外，從公開渠道獲知擔保人因涉嫌在其經營的一家主營個人對個人借貸業務的公司從事非法活動而被河北省有關當局逮捕。

利福中國認為，從上述債務人或擔保人收回款項的可能性和機會很小。因此公司已就對債務人若干逾期貿易應收款項餘額全額計提撥備，並考慮了遞延稅項的影響。

此外，集團亦指，疫情爆發下，公司上海久光及蘇州久光均縮短營業時間，加上該疫情造成人流減少，今年2月初對兩家百貨店的業務產生負面影響。公司稱，經營業務之收入、現金流及溢利料較去年同期減少。

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