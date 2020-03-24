陳蓓敏：外圍未穩　投資者只宜觀望

美國政府為提振經濟措施，建議全民派錢二千美元。若6周後，疫情緊急狀態未解除，將以相同金額再派發多一次。香港派錢仍需待審批。外圍鬼哭神嚎，各大央行各施各法放水救火。油價世紀大割價，正好給予消費國增購良機，但詭異地，沙特卻拒絕消費國增購要求，又巧合地美國不遲不早宣布增加原油作戰略儲備。葫蘆裏賣甚麼藥，只有利益持份者才知道。

美國疫情日趨嚴重，但在檢測過程中有篩選，未能真正反映現實數據。雖然如此，美傳媒仍口徑一致支持特朗普抗疫表現。共和黨提倡以三千億至五千億美元拯救受影響企業。無論通過與否，共和黨已先獲得選民支持。

現時全球處緊急狀態，雖然中國疫情已漸受控，卻非百分百，仍需觀望，其次是觀察南韓、意大利、伊朗和美國確診個案數字。上周五道指在收市前兩小時急挫，拖累道指期貨於亞洲時段曾跌約千點。美匯指數立於103以上，令投資者憂心。恒生指數期貨下周一結算，短線受外圍影響，難見方向。

武漢市漸漸解封，實行公共交通實名制，以便追查。武漢四十多家醫院恢復普通門診，只收治非新冠肺炎病人。所有國際航班飛往北京，需先到12城市檢疫，可見中央把關之嚴。只要復工復產有序、嚴控疫情，以及財政寬鬆，將有助經濟復甦。現外圍經濟風暴未至，仍宜審慎觀望。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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