恒地去年純利跌45%

本次為恒地創辦人李兆基去年五月退任主席後的首份業績，現任兩位主席李家傑和李家誠於業績報告內表示，受疫情及社會事件未平息影響，料在本港物業之租金及價值受壓，但集團會履行社會責任，為生意受困之租戶提供租金寬減。預期今年各項業務經營環境極具挑戰。集團將密切關注事態發展，適時推出應變措施。

截至去年12月底止，恒地物業銷售之應佔稅前盈利為58.88億元，按年減少12%。去年應佔稅前租金收入淨額70.65億元，按年升1%。

集團披露，以自佔樓面面積計，現時本港擁有土地儲備約2,450萬方呎。當中，已購入全部或八成以上業權之市區舊樓重建項目，可於2021年或後開售或出租，料可提供自佔樓面面積合約432萬方呎，總地價成本估計約381億元。

恒地去年度購入約30萬方呎新界土地。惟集團於粉嶺北及古洞北新發展區所擁有約126萬平方呎土地，被政府以現金補償方式共約17.51億元，收回作公共用途。截至去年底，集團持有約4,490萬方呎新界土地儲備，仍為本港擁有最多新界土地之發展商。

去年底止，恒地現金及銀行結餘為107.34億元，按年減34.97%；借貸比率按年升3.1個百分點，至25.5%。

公司解釋，盈利減少主因包括持續多月之本港社會事件導致經濟疲弱；位於德福廣場之PIAGO門店於2019年3月底結業所涉及之結業成本；以及位於樂富廣場之UNY門店進行為期4個月的翻新工程令銷售額下降。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626