東方日報B1：美無限QE　道指早段照插824點

新冠肺炎肆虐，美國經濟可能難逃衰退厄運之際，聯儲局周一再落重藥救市，宣布無限量化寬鬆(QE)及推出更多貸款機制。惟觀望美國新一輪紓困方案，美股周一早段仍偏軟，道指曾再跌824點，至18,349點；納指曾跌139點，至6,739點；亞洲時段一度跌停的標指，現貨早段跌75點，至2,229點。歐洲方面，英國、法國和德國股市尾段跌幅收窄至3.3%、2.1%和1.8%。

聯儲局宣布，將無限買入美債和按揭抵押證券(MBS)，以維持融資成本低企，而本周將買入3,750億美元美債和2,500億美元按證，並將會買入機構商業按揭抵押證券。當局還會推出三個貸款機制，包括重啟金融危機時代救市措施──定期資產抵押證券借貸機制(TALF)，共提供最多3,000億美元信貸額度，以及預告推出支持中小企業的貸款計劃。受買債消息刺激，與債價走勢相反的10年期美債孳息周一曾急跌16點子，至0.6853厘。

同日較早前，亞洲股市普遍下跌，印度股市一度跌停，收市狠瀉13.15%，歷來最傷。泰國和印尼股市亦一度跌停，收市分別挫9.12%和4.9%；新加坡和南韓股市分別低收7.35%和5.34%。

聯儲局再放水前，摩根士丹利預期，美國第二季國內生產總值(GDP)恐破紀錄勁縮30.1%，較該行不足一周前預期的4%收縮幅度嚴重得多。該行還預期，美國第二季失業率將升上平均12.8%，消費開支則會大跌31%。

其他華爾街大行亦紛紛唱淡，摩根大通上周預期美國第二季經濟將收縮14%；高盛則估次季經濟收縮24%。聖路易斯聯儲銀行行長布拉德警告，美國第二季經濟恐勁縮50%，失業率將衝上30%，呼籲以強勁的財政措施應對，並指聯儲局可能會採取更多措施確保市場維持運作。明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利亦稱，當局的彈藥遠未耗盡。

聯儲局、貨幣監理署(OCC)、聯邦存款保險公司(FDIC)及其他監管機構周日發聲明，給予銀行更多空間，讓銀行為貸款人提供幫助，如降低利率或給予更長還款期。

部分市場人士更將當前情況，與經濟長期低迷的大蕭條相提並論。雖然普遍預期大蕭條不會重臨，但哥倫比亞大學商學院教授哈伯德表示，當前衰退的程度和持續時間，視乎經濟政策反應而定，一旦政策失誤，特別是聯儲局，可能重蹈近一世紀前衰退演變成大蕭條的覆轍。

可以肯定的是，美股已自高位大幅回落。不過，瑞信全球投資總監Michael Strobaek表示，雖然高風險資產的估值變得更吸引，但考慮到未來盈利難以估計，無法判斷估值是否足夠「便宜」，現時亦難以排除資產被進一步拋售的可能，故重新買入高風險資產仍是為時尚早。

摩根大通資產管理策略員胡德亦稱，儘管經濟最終可能急劇復甦，但仍未到入市時機，未來數周的經濟數據將揭露經濟以前所未見的步伐收縮，美國經濟前景高度不明朗。

PNC Financial投資策略員指，分析員今年初時普遍預期標指成分企業今年盈利可增10%，但現時這個預測已大削近半或再下調。她否認當前是金融危機，而是全球衞生危機，但同意現時非入市時機，需先等市場穩定下來。

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