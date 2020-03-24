英股收市重挫3.7%　石油股逆市升

2020年03月24日 01:15
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    (Getty Images圖片)
    儘管美國聯儲局宣布無限量寬，但歐洲股市在礦業及旅遊相關股份領跌下，扭轉兩日升勢。
    英國富時100指數收市報4,993點，挫3.79%，法國CAC及德國DAX指數收市分別跌3.32%及2.1%，報3,914點及8,741點。至於意大利股市收市則跌1.09%。
    英國掛牌的全球最大礦業公司必和必拓一度瀉7.98%，收市跌幅收窄至0.34%。
    不過，石油價逆市做好，蜆殼及法國道達爾(Total)宣布加快削減成本，分別漲6.14%及6%。
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