IMF：近80國尋求緊急財政援助
2020年03月24日 01:36
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(Getty Images圖片)
二十國集團(G20)央行行長及財長會議後，國際貨幣基金組織(IMF)格奧爾基耶娃發表聲明，稱近80國已向IMF尋求緊急財政援助，IMF強烈支持採取非常規財政刺激行動，提到很多國家已增加開支提振醫療系統，以及保障企業和員工。
格奧爾基耶娃亦表示，IMF預期今年出現環球經濟衰退，程度相當於10年前金融海嘯，但相信明年將會復甦。
她又表示，IMF會與其他國際金融組織合作採取聯合行動，重申準備貸出1萬億美元。
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