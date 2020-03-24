IMF：近80國尋求緊急財政援助

二十國集團(G20)央行行長及財長會議後，國際貨幣基金組織(IMF)格奧爾基耶娃發表聲明，稱近80國已向IMF尋求緊急財政援助，IMF強烈支持採取非常規財政刺激行動，提到很多國家已增加開支提振醫療系統，以及保障企業和員工。

格奧爾基耶娃亦表示，IMF預期今年出現環球經濟衰退，程度相當於10年前金融海嘯，但相信明年將會復甦。

她又表示，IMF會與其他國際金融組織合作採取聯合行動，重申準備貸出1萬億美元。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626