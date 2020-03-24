紐約期金收市急飆5.6%　花旗看淡短線走勢

美國聯儲局推出無限量寬後，美元匯價回軟，增加黃金的投資吸引力，刺激紐約期金周一(23日)爆升83美元或5.6%，收報每安士1,567.6美元。

不過，花旗指出，在「現金為王」的市場主旋律下，投資者紛紛拋售黃金，認為若按照金融海嘯後的情況，金價會進一步下跌才反彈，估計金價或於2021年升穿2,000美元，創出新高。

在2008年底，金價1個月內度挫20%，跌見700美元後重拾升軌。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626