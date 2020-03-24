紐約期油急升3.2%　美汽油價格勢續挫

憧憬美國聯儲局進一步「放水」，有助紓緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，紐約期油周一(23)日收市急升73美仙或3.2%，報每桶23.36美元。

不過，紐約汽油期貨一度冧17%，觸及每加侖50美仙，2001年以來首次，今年累跌70%。據美國汽車會(AAA)數字，美國汽油平均零售價格周一為每加侖2.13美元，一年前則為2.62美元，GasBuddy分析員Patrick DeHaan預料當地汽油零售價未來數天將跌穿1.99美元，到4月中更進一步跌至1.5美元水平。

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