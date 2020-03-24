【人棄我取】著名對沖基金經理斥25億美元撈底

著名對沖基金經理、Pershing Square舵手阿克曼(Bill Ackman)透露已投資25億美元(約195億港元)，當中一半為股票，押注美國經濟復甦。

阿克曼表示，其對沖基金已把所有對沖交易平倉，目前再沒有沽空倉，而套現資金在過去10至12天，加碼投資其組合內的股份，包括家居裝修用品零售商Lowe's、希爾頓酒店，以及股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡。

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