華府刺激方案受阻　美股道指收市挫582點

儘管聯儲局進一步「放水」，但國會對通過華府的刺激經濟方案進展緩慢 美股周一(23)繼續受壓，道指數市收市瀉582點，報18,591點，盤中一度跌穿美國總統特朗普2016年11月8日當選前水平。

標指及納指分別挫67點及18點，至2,237點及6,860點。受應新冠肺炎肆虐，紐約證交所周一暫時關閉交易大堂，首次採用全電子交易模式。

個別股份方面，通用電氣(GE)削減航天部門10%美國人手，股價收市挫6.29%至6.11美元，反觀，波音公司宣布關閉西雅圖廠房兩周，股價急升11.17%至105.62美元。

疫情之下，企業紛紛容許員工在家工作，帶動相關視像會議軟件的需求，Zoom Video上周股價爆升，投機味濃，周一股價急升15.79%後，收市倒插52.39%，報9.95美元。

美股已自高位大幅回落。不過，瑞信全球投資總監Michael Strobaek表示，雖然高風險資產的估值變得更吸引，但考慮到未來盈利難以估計，無法判斷估值是否足夠「便宜」，現時亦難以排除資產被進一步拋售的可能，故重新買入高風險資產仍是為時尚早。

PNC Financial投資策略員指出，分析員今年初時普遍預期標指成分企業今年盈利可增長10%，但現時這個增長預測已大削近半，並預料會進一步下調。她雖否認當前是金融危機，而是全球衞生危機，但亦認為現時非入市時機，有需要先等市場波動穩定下來。

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