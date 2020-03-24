新冠肺炎：Twitter預警今季錄經營虧損
2020年03月24日 05:07
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(Getty Images圖片)
社交媒體Twitter警告受新冠肺炎疫情拖累，今季收入將按年「輕微下跌」，並且將錄得經營虧損，中止連續9季錄得經營溢利的紀錄。
Twitter財務總監Ned Segal稱疫情席捲全球，嚴重影響過去數周的廣告收入。今年迄今，Twitter每日平均用戶數目達1.64億，較上一季增加1,200萬，按年增長23%。
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