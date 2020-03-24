新冠肺炎：Twitter預警今季錄經營虧損

社交媒體Twitter警告受新冠肺炎疫情拖累，今季收入將按年「輕微下跌」，並且將錄得經營虧損，中止連續9季錄得經營溢利的紀錄。

Twitter財務總監Ned Segal稱疫情席捲全球，嚴重影響過去數周的廣告收入。今年迄今，Twitter每日平均用戶數目達1.64億，較上一季增加1,200萬，按年增長23%。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626