全球負利率債券規模單日跳升1萬億美元

各地央行不斷向市場「泵水」下，全球負利率債券規模上周五(20)急升1萬億美元，創2017年開始統計以來最大漲幅，並扭轉連續6日跌勢

分析認為，負利率債券回升，反映央行向市場注資初步發揮作用，「現金為王」或已到極限，投資者開始把現金重新投入主權債務，推低了債息。

不過，全球負利率債券規模截至上周五有8.6萬億美元，只及去年17萬億美元紀錄的一半，亦低過兩周前的15萬億美元。

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