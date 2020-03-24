Apple市值跌穿萬億美元　Netflix股價逆市飆8%

蘋果公司(Apple Inc.)周一(23)股價跟隨整體美股向下，收市挫2.12%，報224.37美元，市值跌穿1萬美元大關，降至9,817億美元，使萬億美元市值俱樂部成員僅剩微軟，股價周一跌1%至135.98美元，市值仍達1.155萬億美元。

其他大型科企中，以Netflix最標青，股價急升8.24%至360.27美元。券商Baird把Netflix的投資評級由「中性」，上調至「跑贏大市」，目標價亦由350美元調高至415美元。該行稱Netflix將受惠新冠肺炎疫情，因為消費者放棄沒有體育節目播放的傳統有線電視及衛星電視服務。此外，有迹象顯示，Netflix在疫情蔓延期間，全球用戶錄得強勁增長。

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