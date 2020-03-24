日本軟銀擬拋售阿里近1100億元股份
2020年03月24日 06:31
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外電報道，日本軟銀擬出售價值約140億美元(約1,092億港元)阿里巴巴(09988)股份，為其出售410億美元資產計劃的一部分，其餘出售資產包括日本電訊公司Softbank Mobile以及美國電訊公司Sprint的股份。
軟銀舵手孫正義周一(23日)公布資產出售計劃，但沒有披露詳情，但消息仍刺激股價急升19%。不過，軟銀股價仍較2月高位調整40%，反映環球股市大冧，導致軟銀的上市公司及初創企業投資價值大減，亦加深市場對軟銀債務偏高的憂慮。
軟銀目前持有的阿里股份價值超過1,200億美元，佔軟銀帳面投資的大部分。軟銀拒就消息置評，阿里發言人則沒有回覆查詢。
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