【專家點評】萬科A穩健　業務趨向多元化

萬科A(00002.SZ)公布2019年年度報告。報告期內，公司實現營業收入達到3,678.9億元人民幣，按年增長23.59%。公司實現歸屬上市公司股東的純利為388.7億元人民幣，按年增長15%，扣除了母公司應佔溢利後為383.1億元人民幣，按年增長14.4%。公司基本每股收益為3.47元人民幣，按年增長13.3%，略低於市場預期。公司2019年度派息方案，以2019年底公司總股份數113.02億股計算，每10股派息10.45元人民幣，共派發現金118.1億元人民幣。

2019年，萬科A錄得實現營業收入3,678.9億元人民幣，按年增長23.59%，母公司應佔利潤388.7億元人民幣，按年增長15%，略低於市場預期，前值為20.4%，銷售毛利率由2018年的37.5%下跌至36.3%，銷售淨利率由2018年的16.6%輕微下滑至15%，下跌原因是2017年拿地成本相對較高，拖累了結算毛利率，三費率由2018年的8.4%下降至7.3%。全面攤薄淨資產收益為20.7%，較2018年減少1.01個百分點。公司2018年拿地成本低於2017年，結算單價略有增長，未來毛利率下滑趨勢或將放緩。

2019年公司實現銷售面積為4,112.2萬平方米，銷售金額為6,308.4億元人民幣，分別增長1.8%及3.9%，增速較2018年明顯放緩。2019年，公司在全國商品房市場的份額穩定在4%，在21個城市的銷售金額位列當地第一。2019年，公司實現結算面積2,460.3萬平方米，按年增長12.3%；實現結算收入3,340.4億元人民幣，按年增長21.8%；開發業務結算均價為每平方米13,577元人民幣，已售未資源規模上升但增速放緩。截至2019年底，公司有4,288.5萬平方米已售資源未竣工，較2018年尾增長15.6%；合約金額合計為6,091億元人民幣，較2018年尾增長14.8%。

萬科於2019年拿地取態審慎，共獲取147個新項目，拿地權益規劃可建面積2,478.4萬平方米，權益地價1,549.6億元人民幣，新增項目平均地價每平方米6,252元人民幣，按權益投資金額計算，79.9%位於一、二線城市。2019年底，集團在建項目總面積為10,256.1萬平方米，權益建築面積6,170萬平方米；規劃中項目總建面積5,394.3萬平方米，權益建面積3,360.2萬平方米，可售資源足夠兩年銷售。

萬科致力多元化發展，力求業務穩健增長。在物業管理服務方面，實現銷售額為127億元人民幣，按年增長29.7%，獲得多項榮譽，累計簽約面積6.4億平方米，按年增長26.1%。租賃住宅方面，2019年新開業5.6萬間，累計開業11萬間，81%位於14個核心城市，成熟期項目平均出租率90%。另外，集團亦發展商業開發及物流倉儲業務，後者以「萬緯物流」為平台，服務客戶超過850家，2019年獲取21個項目，合計可租賃物業面積191萬平方米。

基於對公司開發項目儲備及對公司市場布局銷售行情的考慮，我們預測公司2020至2021年每股收益分別為4.1及4.7元人民幣，對應動態市盈率6.4及5.6倍，市淨率1.6倍，作為行業龍頭，公司續於融資及拿地方面具優勢，我們對萬科A續維持「推薦」評級。

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