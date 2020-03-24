平安證券成立委員會調查兩宗未經授權交易
2020年03月24日 07:04
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平安證券(00231)表示，董事會近期發現2019年與轉讓旗下SH Asset Management及SH Fund的股份有關的未經授權交易。董事會已議決授權獨立非執行董事黃以信及孫多偉組成特別調查委員會，以就與未經授權交易有關的事宜進行調查，並審查集團的內部監控系統。
於訂立第一宗未經授權交易的關鍵時刻，林紅橋(執行董事)及龔卿禮(前執行董事兼前首席執行官)是Earnest Wish Limited、SH Asset Management及SH Fund的時任董事。儘管董事會一再要求及質詢，但兩人未能為第一宗未經授權交易提供足夠詳情及理由。鑑於將由特別調查委員會進行之調查，董事會已議決暫停林紅橋於集團中的所有行政職能及職務，以待特別調查委員會的調查結果。
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