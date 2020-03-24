平安證券成立委員會調查兩宗未經授權交易

於訂立第一宗未經授權交易的關鍵時刻，林紅橋(執行董事)及龔卿禮(前執行董事兼前首席執行官)是Earnest Wish Limited、SH Asset Management及SH Fund的時任董事。儘管董事會一再要求及質詢，但兩人未能為第一宗未經授權交易提供足夠詳情及理由。鑑於將由特別調查委員會進行之調查，董事會已議決暫停林紅橋於集團中的所有行政職能及職務，以待特別調查委員會的調查結果。

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