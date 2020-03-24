越秀地產斥逾39億人民幣收購番禺住宅用地

該地塊佔地面積約16.01萬平方米，總可建築面積約44.24萬平方米，其中計容建築面積約31.76萬平方米。按計容建築面積計算，平均每平方米成本約1.24萬元。該地塊性質為住宅用地。

根據「住宅+配建」模式，項目公司需配建華南理工大學廣州國際校區二期的第一批工程，建設面積42.215萬平方米，與該地塊分開。配建工程成本預計約39.37億元，公司目前計劃透過外部融資(包括房地產開發貸款)為有關成本提供資金。建成後，配建工程將無償移交給廣州市政府指定部門。倘將配建工程成本納入考量，則該地塊按計容建築面積計算，平均土地成本每平方米約2.48萬元。

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