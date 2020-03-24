林達控股委任主席
2020年03月24日 07:09
東網電視更多新聞短片
林達控股(01041)公布，自周一(23日)起，黃文強已辭任執行董事，及由行政總裁調任為總經理；黃斌已獲董事會委任為董事會主席。
陸海林已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會及投資及管理委員會各自的成員；謝浪已辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。
溫文丰已獲董事會委任為執行董事；廖金龍已由審核委員會成員調任為審核委員會成員主席。
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
電話：6810 2200
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
電話：5133 0626
WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！