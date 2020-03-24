陸海林已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會、提名委員會及投資及管理委員會各自的成員；謝浪已辭任獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。

溫文丰已獲董事會委任為執行董事；廖金龍已由審核委員會成員調任為審核委員會成員主席。

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