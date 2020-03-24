大昌微綫向股東收購印刷及包裝業務

賣方不可撤銷且無條件地向買方保證，2020年淨溢利及2021年淨溢利將分別不少於2020年擔保溢利及2021年擔保溢利，即500萬及700萬元。

目標集團主要包括目標公司及兩間營運附屬，即天安新高準及深圳新高準。目標集團的製造基地位於深圳，總建築面積為約18,100平方米，由深圳新高準擁有。該製造基地配備主要自動化製造設備，估計最大印刷能力為每小時逾25,000張，截至去年3月底止財政年度的利用率約為60至70%。目標集團生產及出售各種印刷產品，包括紙質包裝產品(即帶有徽標、品牌及圖形的禮品包裝及容器盒)、紙質禮品(例如珠寶盒、手提袋、信紙及其他文具及禮品配件)、紙質宣傳材料(即傳單、手冊、目錄及其他宣傳材料)以及其他各種紙質印刷產品。

公司指出，鑑於中美之間持續的貿易戰以及近期新冠肺炎疫情的爆發，對綫路板業務以及石油及能源業務產生不利影響，公司考慮將其業務多元化，擴展至其他業務領域。而目標集團的印刷及包裝業務將對集團現有業務產生協同效應。通過該新業務領域，公司將能夠為其現有客戶提供印刷及包裝、品牌貼標及其他物流服務。

由於集團現有船舶租賃業務，故公司管理層將進一步探討將現有船舶或租用船舶改作貨物運輸之用的可能性，以令集團可進一步利用自身資源將業務擴展至物流服務領域。

此外，集團計劃將高品質的印刷業務與知識產權營銷相結合，以實現整體營銷解決方案模式，從而為客戶提供創新的解決方案。透過該方式，印刷及包裝業務能夠打造成垂直整合的業務，包括選擇/設計契合品牌形象的知識產權產品、向知識產權持有人取得許可以及提供印刷營銷材料及包裝等。集團現時正在招聘具有知識產權產品(例如卡通及電影圖像)營銷經驗的員工。

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