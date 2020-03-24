異動股：雷士國際發盈喜 股價曾飆38%
2020年03月24日 07:13
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雷士國際(02222)發盈喜，股價一度飆38.5%，高見0.23港元，最新仍升25.9%，至0.209港元。
公司預期，截至去年12月底止年度的股東應佔溢利約為31.5億至32.5億元人民幣，而2018年同期則錄虧損約3.27億元人民幣，扭虧為盈主要由於期內集團因出售雷士照明中國業務大部分股權錄得大量收益；及集團持續經營業務收入及毛利按年有所增長，主要由於2018年收購怡達(香港)光電科技帶來的貢獻。
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