【專家點評】古勝：港鐵三個原因唔買得住？

疫情蔓延全球，對各國經濟破壞愈來愈嚴重，唔少國家迫於無奈採取鎖國措施，香港尋日亦公布將於明日局部「封港」，相信進一步限制人口流動的措施將會接踵而來。喺瘟疫危脅之下，全球政經格局已經發生根本性改變，日後就算疫情平息，各國亦將對全球化的利弊作出反省。無可否認，全球化已經去到極端，係時候撥亂反正，預期全球化將會收縮，而中國作為世界工廠的角色可能進一步淡化，這亦是中國經濟發展的挑戰，也是各位看官將要面對的投資問題。

睇番港股，2月中打後一直「跌跌」不休，尋日收市又冧逾1,100點報21,696點，雖然守住上周四21,100點水平，但後市會唔會再試低位，只能說機會唔細。

東網財經專欄作者 古勝

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