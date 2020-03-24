【股民熱話】香港經濟大衰退！銀行股估值會平到你唔信？

亞洲多個地區經濟正備受新冠肺炎疫情衝擊(標普對亞太區最新經濟增長預測見附表)，香港亦隨着大量境外港人回港而出現第二波感染高峰，到底未來兩周社區感染的情況會唔會失控？反正身處呢個亂世，凡事做定最壞打算，最佳準備，確是有必要。

為咗避免受感染，香港人都選擇足不出戶，健身房都話要關門，更有建議話禁止舉行婚宴。睇嚟4月份的復活節長假，大家要留在家煲劇打機，消費市道跌入冰點，香港上半年經濟沒有最差只有更差，已成定局，企業倒閉和打工仔失業的情況，將於第三季衝頂。

老實講，雖然呢批銀行股，息率有5至9厘，但筆者認為股價潛在跌幅可能唔止呢個數，所以唔會建議大家入市撈貨，更何況以區內現時的經濟情況之壞，在盈利前景極具挑戰之下，今年銀行股能否維持往年的派息，存在疑問。

可以預見，未來圍繞銀行股，可能有三個進一步拖累股價的壞消息。第一，銀行股的信貸評級被下調；第二，銀行股的不良貸款及壞帳撥備明顯上升；第三，疫情持續至第三季，今年亞太區經濟預測將被進一步下調。

至於能有助銀行股回穩的因素，不是沒有，其一是控制疫情見曙光，如好快有疫苗；其二是中國作出大規模的刺激經濟措施，予市場信心其有力支持亞洲區經濟。但呢兩個可能性大唔大，留畀看官自己判斷。

同樣係銀行股，內銀股似乎比香港和國際銀行股表現要強。惟周一(23日)見到內房股開始現小股災，若短期跌勢持續，小心內銀股都難再敵地心吸力，始終要來一次大清洗，各位食息一族要睇路了！

東網財經專欄作者 帥哥

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