【市前重點睇】道期及港股黑期上揚 油價反彈

●憧憬美國聯儲局進一步「放水」，有助紓緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，美匯指數企102.48，離岸人民幣(CNH)處7.1106，美元兌日圓見110.89，港匯漲至7.7561，歐元企1.0763，英鎊跌至1.1591。布油漲至27.03美元，紐油亞洲市飆逾5%，高見24.6美元。道指期貨升近400點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲約500點。

-受應新冠肺炎肆虐，紐約證交所周一暫時關閉交易大堂，首次採用全電子交易模式。

-蘋果公司市值跌穿萬億美元，Netflix股價逆市飆8%。

-Twitter預警今季錄經營虧損。

●美國10年期國債孳息率下跌5.91點子，報0.7863厘。

●紐約期油收市急升73美仙或3.2%，報每桶23.36美元。

●紐約期金爆升83美元或5.6%，收報每安士1,567.6美元。

●港股ADR指數收報21,872點，升176點或0.81%。

●日本軟銀擬拋售阿里近1,100億元股份。

●德國央行指該國經濟將不可避免地陷入顯著衰退，只有在大流行風險得到有效遏制後，經濟復甦才會開始。

●意大利將開始停止工業生產，經濟滑向更深的衰退。德國準備支持一項幫助意大利抵禦疫情衝擊的救援計劃。

●俄羅斯預計，如果新冠肺炎疫情的傳播導致全面封鎖措施，該國經濟今年可能萎縮多達10%。

●國際貨幣基金組織(IMF)格奧爾基耶娃發表聲明，稱近80國已向IMF尋求緊急財政援助。

-【全球攬炒】通縮危機乍現！星2月核心通脹10年首見負值。

●華置去年溢利跌22%，派息銳減9成。

●利福中國轉蝕8351萬，預警溢利降。

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