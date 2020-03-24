【市前重點睇】道期及港股黑期上揚　油價反彈

2020年03月24日 08:03
  • 東網電視
    更多新聞短片
    ●憧憬美國聯儲局進一步「放水」，有助紓緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，美匯指數企102.48，離岸人民幣(CNH)處7.1106，美元兌日圓見110.89，港匯漲至7.7561，歐元企1.0763，英鎊跌至1.1591。布油漲至27.03美元，紐油亞洲市飆逾5%，高見24.6美元。道指期貨升近400點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲約500點。
    ●道指數市收市瀉582點，報18,591點，盤中一度跌穿美國總統特朗普2016年11月8日當選前水平。標指及納指分別挫67點及18點，至2,237點及6,860點。 https://bit.ly/3boOhnY
    -受應新冠肺炎肆虐，紐約證交所周一暫時關閉交易大堂，首次採用全電子交易模式。
    -蘋果公司市值跌穿萬億美元，Netflix股價逆市飆8%。
    -Twitter預警今季錄經營虧損。
    ●美國10年期國債孳息率下跌5.91點子，報0.7863厘。
    ●紐約期油收市急升73美仙或3.2%，報每桶23.36美元。
    ●紐約期金爆升83美元或5.6%，收報每安士1,567.6美元。
    ●港股ADR指數收報21,872點，升176點或0.81%。
    ●英國富時100指數收市報4,993點，挫3.79%，法國CAC及德國DAX指數收市分別跌3.32%及2.1%，報3,914點及8,741點。至於意大利股市收市則跌1.09%。 https://bit.ly/3dsJRye
    ●日本軟銀擬拋售阿里近1,100億元股份。
    ●德國央行指該國經濟將不可避免地陷入顯著衰退，只有在大流行風險得到有效遏制後，經濟復甦才會開始。
    ●意大利將開始停止工業生產，經濟滑向更深的衰退。德國準備支持一項幫助意大利抵禦疫情衝擊的救援計劃。
    ●俄羅斯預計，如果新冠肺炎疫情的傳播導致全面封鎖措施，該國經濟今年可能萎縮多達10%。
    ●國際貨幣基金組織(IMF)格奧爾基耶娃發表聲明，稱近80國已向IMF尋求緊急財政援助。
    ●新加坡樓市已有撤辣聲音，香港豈能再怠慢！ https://bit.ly/2vN3b8g
    -【全球攬炒】通縮危機乍現！星2月核心通脹10年首見負值。
    ●華置去年溢利跌22%，派息銳減9成。
    ●利福中國轉蝕8351萬，預警溢利降。
    －－－－－－
    Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！
    電話：6810 2200
    WhatsApp聯絡：https://wa.me/85268102200
    網址：https://www.e-hse.com/
    Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！
    電話：5133 0626
    WhatsApp聯絡：https://wa.me/85251330626
    網址：https://www.sakura-global.com/
    【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！