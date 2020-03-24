金價續升　紐油再飆逾5%

美國聯儲局宣布採取史無前例的寬鬆措施以支撐經濟，以及美國國會領導人對達成財政刺激協議表示樂觀之後，黃金期貨創出2009年以來最大漲幅，隔夜爆升83美元或5.6%，收報每安士1,567.6美元。

亞洲市，金價持續做好，最新企1,567.48美元，升14.25美元或0.92%。

另外，原油價格收復部分失地，因為美國暗示有可能建立美國沙特阿拉伯聯盟以穩定價格，紐油隔夜升逾4%後，亞洲市進一步漲5.31%，高見24.6美元，最新仍漲4.32%，至24.37美元。

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