另外，由於新冠肺炎疫情肆虐，公司指1月下旬起中國各地實施了旅遊限制及其他公共衛生措施，包括延長農曆新年假期及對旅客實施檢疫規定，以遏止疫情蔓延，而集團某些工作人員亦因此被限制出行或未能在假期後返回工作崗位。

總的來說，集團的業務受此疫情影響較小，具體原因為集團LNG業務隨着近3年來的成功布局，已經建立較為完善的全產業鏈優勢；集團的城市燃氣項目主要位於吉林省和山西省，是疫情影響相對較小的省份；以及京唐聯營公司項目因碼頭終端消費對象主要為氣化入管道的北京地區居民用戶，工商業用戶較少。公司將繼續監察疫情發展及其對公司業務的影響(如有)，並於適當時候作出進一步公告。

公司去年度業績訂於今年3月底前刊發，公司現時仍在為其管理帳目定稿，但由於疫症及公共衛生措施導致無法在中國進行現場作業以及其他限制，公司目前無法排除某些財務報告及審計工作有可能因而延遲。

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