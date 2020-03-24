中國有色礦業：剛波夫主礦體濕法煉銅項目明年10月投產
2020年03月24日 08:21
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中國有色礦業(01258)公布，剛波夫主礦體濕法煉銅項目於今年1月14日開工建設，目前正在有序開展投資建設工作，預計2021年7月正式建成並試生產、於2021年10月底投產，建設周期約21個月、設計生產年限為9年。
至於盧阿拉巴銅冶煉項目已於2019年11月開始試生產；謙比希東南礦體探建結合項目目前試運行良好，預計將於今年4月投產。
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