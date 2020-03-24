【專家點評】陳正犖：北水持續南下　散戶可跟？

市場繼續關注環球經濟重創程度，港股上周五反彈後，昨日蒸發全部升幅，可見市場震盪未減，讀者謹記不論對公共衞生還是市場風險，仍然不能掉以輕心。

港股或繼續尋底，不過消息面上並非完全乏善足陳。上周內地投資者透過互聯互通機制，北水南下買港股資金，突破1,000億元創紀錄新高。根據我們渠道消息，主要來自內地保險基金作長線投資。與年初至今北水南下買港股平均每周約580億元，及2019年平均每周約280億元相比，北水似乎靜極思動。

內地保險公司資產配置於股票的比例仍偏低。香港上市的內地四大險企，2019年上市證券佔投資平均比例僅6.5%。內地規定險企投資股票可佔資產組合最多三成，整個內險行業投資上市及非上市證券目前佔比僅達22.6%，暗示仍有增持股票空間。尤其是近期股市下跌，恒生指數預測市盈率降至約8.71倍，國企指數則跌至6.83倍，估值相對較低，分別較過往十年平均水平折讓25%及21%，為他們提供吸引入市機會。險資入市通常目標較長線，或不太介意市場短線波動。

我們預期北水南下買港股趨勢將持續，他們偏好兩類股份，第一是只於H股上市，不能在A股買賣的大型優質企業，第二是H股估值比顯較A股有折讓的內銀股。筆者當然不是指在目前動盪市況下，北水可以「隻手遮天」力保大市，不過細心留意北水手影，對稍後部署中資股反彈或有一定啟示。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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