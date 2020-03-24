亞洲股市：日股漲逾4%　軟銀狂飆兩成

美國聯儲局周一(23日)再落重藥救市，宣布無限量化寬鬆(QE)及推出更多貸款機制。亞洲主要股市做好。日本日經225指數曾飆4.9%，高見17,715點。日經225指數期貨上漲更觸發熔斷機制。

軟銀集團股價大漲21%，創歷史最大單日漲幅。外電報道，軟銀擬出售價值約140億美元(約1,092億港元)阿里巴巴股份，為其出售410億美元資產計劃的一部分，其餘出售資產包括日本電訊公司Softbank Mobile以及美國電訊公司Sprint的股份。

市傳日本政府將在周四(26日)發布的月度經濟評估報告中，下調經濟評估，並將6年9個月以來首次刪除「復甦」措詞。

日本財長麻生太郎指出，鑑於市場波動劇烈，政府加強監控任何不當交易。另外，日本政府將根據經濟刺激計劃，向民眾發放代金券，而不是現金。

日媒引述消息報道，日本正在籌劃讓東京奧運會最多推遲1年舉行。首相安倍晉三周二(24日)還將與國際奧委會主席Thomas Bach通電話。

南韓首爾綜合指數升51點或3.45%，至1,533點。消息指南韓總統文在寅在舉行第2次緊急經濟會議時，或宣布27萬億韓圜的市場措施，包括10萬億韓圜債券市場穩定基金及10萬億韓圜股市穩定基金。在會議期間，債市和股市基金的規模可能增加到10萬億韓圜以上。

澳股漲109點或2.4%，見4,655點。澳洲央行認購多達40億澳元的政府債券。

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