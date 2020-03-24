【專家點評】梁冠業：債務違約風險增加

美股走勢慘不忍睹，道指兩萬點關口曾是市場期望可以堅守的防線，可惜最終都不敵新冠肺炎疫情，跌穿兩萬點關口。全球不論股票、債券和黃金市場均出現資金流出的迹象，大部分投資者都採納現金為王的概念，減輕倉位買入美金作避險。

近日美滙曾升至103，而在聯繫滙率制度下，港元同業拆息受到美元息率上升的影響，港元成為另一款避險貨幣，更一度直逼「強方兌換保證」7.75水平。創2017年2月來最強。雖然全球央行紛紛減息放水，但美元卻不跌反升，美元LIBOR維持高位，3個月期美元LIBOR升至1.05188厘，創下2008年10月以來最大單日升幅，反映出金融機構之間的流動性仍然緊絀，市場短期內對美金需求未有減少。

目前市場投資氣氛悲觀依然，若然疫情再度蔓延的話，將會考驗到資金鏈的韌力。美國財長姆紐欽表示，特朗普政府與國會兩黨領導人，就應對新型冠狀病毒疫情而推出經濟刺激方案接近達成協議，預料會獲得國會通過。當中方案的措施包括四人家庭可以獲得直接派錢大約3,000美元，政府會與聯儲局聯手在未來3至4個月內向各類企業提供最多4萬億美元的貸款。

我們認為目前聯儲局大量適放流動資金，是全力避免出現類似08年的骨牌效應。美國不乏大型企業的負債水平或估值都較市場平均值高，加上近期股市大幅波動，基金深陷贖回潮，若然有一間大企業稍有不慎，未能保持健康的現金，甚至因為發行高息債的企業沒有足夠的現金還息，企業債務危機或再度重來。

海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業

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