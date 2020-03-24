港股曾彈近千點 騰訊漲逾4% 電訊及設備股跑贏

港股持續大幅波動，恒生指數連日千點上落，周二高開801點後最多升978點，高見22,674點，暫維持逾800點升幅。國企指數升約400點，主板成交450億港元。

電訊股跑贏大市，中國聯通及中國電信飆10.5%及7.6%，是表現最佳藍籌及國指成分股；中國移動漲6.6%。

手機及5G設備股都做好，瑞聲科技及舜宇光學飆6.5%及6.1%；中興通訊升6.3%；小米集團升近6%。丘鈦科技、比亞迪電子、中國鐵塔及京信通信升約4%。

「ATM」三大科網股以美團點評飆8.5%表現較佳；騰訊升4.5%。傳軟銀擬出售總值約1,100億元的阿里巴巴股份，阿里暫升1.5%。

金融股跟隨大市向上，友邦保險升3.4%；滙豐控股升1.7%；工、中、建三大內銀股3%至3.7%；中國平安升2.9%。

恒基地產去年業績顯著倒退，而且未有送紅股，多家大行狠劈目標價，今早逆市挫4.6%，是表現最差藍籌。其他地產股反彈，新鴻基地產、新世界發展、信和置業、九龍倉置業及長實升2.7%至4%。

【09:21】恒指飆801點 騰訊漲近4%

聯儲局宣布無限量化寬鬆(QE)及推出更多貸款機制救經濟，道指期貨彈約500點，港股開市飆801點或3.69%，恒生指數報22,497點；國企指數高開375點或4.29%，報9,127點。

重磅股全線抽升，騰訊升3.7%報361港元；友邦保險飆4%；中國移動升6%；建設銀行升4.7%；滙豐控股升1.8%，合共貢獻恒指305點。

其他藍籌股普遍反彈，中信股份飆9.9%表現最佳；中國生物製藥升9.5%緊隨其後。恒基地產績後受壓，股價逆市跌3%，是表現最差藍籌。

油價急彈，中國海洋石油飆5.4%；中國石油及中國石化升4.8%及3.2%。

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