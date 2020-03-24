A股快報：三大股指升1%至2% 黃金股做好
2020年03月24日 09:27
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滬深三大指數齊高開1%至2%。滬綜指開市即重上2,700點關，高開42點或1.61%，報2,703點；深成指高開208點或2.15%，至9,900點；創業板指高開41點或2.3%，報1,869點。
美國聯儲局無限量「放水」，但仍難挽美股頽勢，避險資產金價做好，帶動黃金股高開，銀泰黃金漲停；赤峰黃金、盛達資源、恆邦股份、山東黃金及中潤資源等個股齊漲逾8%。
人民銀行連續第26日不進行逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現零投放零回籠。另外，據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0999，較上日下調59點子。
截至周一(23日)，上交所融資餘額報5,696.97億元，按日減少37.58億元；深交所融資餘額報4,935.3億元，按日減少61.19億元；兩市合計10,632.27億元，按日減少98.77億元。
中國褐皮書國際(CBB International)發布《中國褐皮書》指出，中國企業第1季錄得有紀錄以來最差季度表現，各行業的業績都在下滑，銷售普遍下降，尤其是零售業，收益和利潤也同步大降。
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