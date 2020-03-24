【無限QE】：馮宏遠稱僅為「態二反彈」 入市宜用三成資金

聯儲局宣布無限量化寬鬆(QE)及推出更多貸款機制救經濟，但對美股只帶來短暫支持，道指周一仍跌3.04%，納指及標指分別跌0.27%及2.93%。難道美股跌勢陸續有來？

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指，聯儲局無限量化寬鬆，美國債市回穩，宏觀基金拆倉壓力有望在月尾消除，所以認為美股會短線向上。而因亞洲股市已跌得較殘，相信會比美股更早反彈，近期狂瀉的日股、韓股將率先跑出。

他預計，港股短線亦會炒上，恒指在未來一周或上試25,000點，投資者可以小注追入。他看好科網，以及水泥及食品股。他說，在零息時代，加上美國聯儲局無限量量寬，通脹勢加劇，所以買追入水泥及食品股屬對抗通脹的其中一個方法。

雖然他建議低撈，但再三叮囑投資者要有危機意識，因這或是熊二反彈，當大家以為世界無事時就會震散。另各個央行紛紛放水，或形成資產泡沫。有見及此，投資者頂多用3成資金買股，且要有心理準備股市後續仍會大幅波動。

他另看好有避險兼抗通脹功能的黃金。黃金期貨價格周一爆漲83美元，至每安士1,567美元，創下1984年11月以來以來單日最高上漲金額，漲幅5.6%。

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