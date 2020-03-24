【專家點評】宏利：油價波動下誰是贏家？

近期油價急跌，加上市場持續籠罩避險情緒，令金融市場波幅進一步增加，並為環球和亞洲金融市場增添陰霾。在波幅加劇期間，亞洲區內市場因油價下跌而將出現「贏家」與「輸家」，投資者應保持審慎及精心挑選優質證券。

若單從市場上落表現來看，大部分投資者未必懂得分辨「贏家」與「輸家」兩者之間的差別。加上鑑於市場流動性已處於低水平，隨着亞洲大部分信貸息差擴闊，亞洲企貸在目前情況下沒有所謂質素優劣的差別。我們認為，目前市場出現失衡的情況，部分是由於市場氣氛主導，而非緣於基本因素。

值得注意的是，亞洲能源淨進口國的貨幣料相對表現出色。當中印度成為當中的主要受惠者。鑑於市場減低對未來通脹上升的預期，故油價回落會產生通脹放緩效應，並可能導致亞洲債券孳息率普遍下跌。此外，近期印度因食品價格上漲而帶動通脹上升，市場對價格上漲的憂慮減退，印度儲備銀行因而擁有更大空間以恢復寬鬆貨幣政策。

另外，中國、菲律賓和南韓也是石油淨進口國，預期油價疲弱對這些國家有利。隨着能源成本下降，這些國家的貿易收支得以改善，應可為當地貨幣提供相對支持。

此外，印尼是天然資源淨出口國，當地經濟由內需推動，出口約佔國內生產總值20%，預期經濟受惠於能源價格下跌的程度低於其他市場。我們認為長遠來看，相對其他亞洲經濟體，偏重印尼的策略別具吸引力。

一旦市況回穩，美國國庫債券孳息率急跌，以及亞洲債券孳息率的溢價上升(相對於已發展市場債券)，應會為亞洲美元和本幣債券提供廣泛支持。此外，我們認為優質亞洲投資級別企貸，包括大部分獲政府扶持的石油公司，將繼續得到有力的支持。然而，私營的博彩和商品的企業債券發行商可能面對阻力。投資者在篩選這些行業的企貸時，應採取更為嚴格的挑選策略。

宏利投資管理亞洲(日本除外)定息產品部首席投資總監 彭德信

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