【專家點評】鄧聲興：微創醫療受惠產業政策
2020年03月24日 10:17
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中國科技部表示將推動高端醫療器械等重大科技項目的核心技術發展。微創醫療(00853)主營醫療器械，特別是治療血管疾病及病變的微創介入的高端醫療產品，料可受惠相關政策。該股現報16.06元，阻力位在19元，支持位在12.7元。
銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及並未持有上述股份)
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