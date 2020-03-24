【專家點評】邵志堯：AI革命的四個浪潮…

從上世紀80年代由研究AI人工智能開始，人工智能革命分為4波浪潮：互聯網智能化(Internet AI)，商業智能化(Business AI)，實體世界智能化(Perception AI)和自主智能化(Autonomous AI)。每一波浪潮顛覆不同產業，令很多企業和職業被淘汰。筆者將一連四篇分別闡述這四波浪潮，因為單憑名稱讀者很難理解，要與舉實際例子才能知曉。

第一波浪潮互聯網智能化已發展了十幾年，但在2012年左右才成為主流，它是使用人工智能算法作為推薦引擎，這些算法比用家自身更了解自己，這些算法了解、研究、學習我們的個人喜好，從而推薦專門針對我們的內容。

找到我們的喜好需要大量的數據，這一波企業的表表者便是Google、百度、阿里巴巴、Youtube、騰訊和抖音等。他們在數據貼上標籤去幫助算法，把數據和特定行為連接起來，如購買與不購買、點擊與未點擊、觀看部分或整條視頻去作標籤用來訓練算法，然後由算法推薦內容與商品給客戶，讓用戶消費得更多。

內地的傳媒把一波發揮得淋漓盡致，它的人工智能引擎在互聯網上搜尋內容，使用自然語言處理和計算機視覺技術，消化整理來自合作夥伴及特約撰稿人的文章和視頻，針對用戶推送，更厲害的是能修改標題去吸引眼球，令用戶平均每天逗留74分鐘。

除了高度制訂推這，內地傳媒也使用機器學習來創作與監管內容。人工智能記者比傳統記者更有效率，運動和財經這些題材已被廣泛使用，算法也可以在平台上找出假新聞，它們更會在內部測試撰寫假新聞，和找假新聞算法作比併較量，看誰能騙到誰，在相互學習中優化算法。

中國由於互聯網用戶數目龐大，數目比美國加歐洲還要多，支付系統也較外國普及，令到這一波的企業有優勢，有機會超越硅谷，但只局限於高科技產業和數字世界，而令傳統公司廣泛地從人工智能發展中獲利，便要倚靠第二波商業智能化了。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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