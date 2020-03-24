穆迪分析：新冠肺炎疫情令全球經濟陷入經濟海嘯…

穆迪分析指出，新冠肺炎疫情造成全球性的經濟海嘯。該病毒導致亞洲大部分地區以及現在的歐洲和美國經濟幾乎全部關閉。隨着裁員的增加，企業減少投資以及退休儲備金的蒸發，愈來愈多的財務痛苦即將來臨。雖然各大央行作出積極反應，但隨着利率達到零下限，操縱空間不足。現在，政府有責任迅速向困難重重的家庭和企業提供大量的財政支持。新冠肺炎最終將造成多大的經濟損失，將取決於病毒的軌迹以及政府的應對方式。

新冠肺炎今年早些時候襲擊中國和亞洲大部分地區，數周前開始襲擊歐洲，如今正席捲美國經濟，因為該國更多地區要求關閉非必要的業務。在美國，五分之一的勞動力處於某種程度的鎖定狀態。經濟的突然停頓是前所未有的。唯一的相似之處是九一一恐怖襲擊。但這持續了一兩天，除了航空公司，企業繼續經營。中國在新冠肺炎疫情方面的經驗表明，這種疾病給經濟帶來了巨大的經濟損失。美國企業立即裁員，首次申請失業救濟金人數激增，這表明就業機會將在3月份下降。

【商業破產及失業潮將至】

在未來幾周內，可能會有數以百萬計的工作機會流失，特別是對於那些以薪水為生的家庭。當家庭的財富大大減少，第二波經濟海嘯將襲來。美國股票市場的損失超過10萬億美元，具體取決於日期和時間，比幾周前的股票價格峰值下降了約三分之一。負面的財富影響將是巨大的，持續下去，股票財富的損失本身將使來年的GDP減少約2%。第三波將大大減少商業投資，商業破產和失敗的浪潮必將到來，這將進一步加劇投資下降，並阻礙未來的經濟復甦。

【黑暗的全球經濟前景】

在1月份之前，該行預計2020年全球實際GDP增長2.6％。隨着疫情下關閉旅行，貿易和許多企業，全球經濟預計將遭受實質GDP下降0.4%的打擊。由於無法遏制該病毒的傳播，歐洲將遭受特別沉重的打擊。迄今為止，意大利爆發的疫情最嚴重，但是歐洲所有主要經濟體都關閉了邊境和學校，並隔離了大部分人口。

在病毒感染之前，歐洲經濟還很脆弱，在經歷了長達10年的金融危機之後，它直到最近才恢復了充分就業。歐洲也在努力採取經濟對策。英倫銀行行最近將利率下調至零下限，歐洲央行維持負利率。德國和英國正在實施大規模的財政刺激方案，但歐洲其他國家幾乎沒有應對的財政空間。歐元區實際國內生產總值預計將在2020年下降近3%。

鑑於石油和其他商品價格的暴跌，新興經濟體將受到重擊，而石油和其他商品價格是許多拉丁美洲、中東及非洲經濟體的主食。由於全球需求疲軟以及沙特阿拉伯和俄羅斯最近在誰應該首當其衝地進行必要的石油減產的緊縮政策下，西德克薩斯中質原油的價格已跌至每桶25美元以下。新興市場經濟體也在努力爭奪高質量產品和升值的美元。這對於香港和沙特阿拉伯等將本幣與美元掛鈎的國家，預計今年的實際GDP將下降1%至4%，具體取決於新興經濟體的應對政策。

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