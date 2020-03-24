港股格局：陳炳強建議趁反彈減磅

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，美國聯儲局再出手救市，購買資產計劃不設上限，但國會對通過刺激經濟方案進展緩慢，拖累隔晚美股道指再跌逾500點。但由於現時疫情、經濟及股市表現疲弱，相信國會將通過救市方案，以穩定市場情緒。至於港股方面，恒指過去數日跌至21,000點水平有跌唔到之感，料短期於該水平找到支持。若有好消息刺激，如內地再有救市方案，相信港股會出現極度超賣下的技術反彈，但兩萬四阻力不輕，有貨的投資者可趁反彈後減磅，待技術指標出現轉勢才考慮撈底。

陳又指，黃金價格早前由高位持續回落，反映市場極端恐慌而出現拋售潮。不過，聯儲局加大拯救經濟的力度，刺激貴金屬價格向上，紐約期金創下有紀錄以來最大單日金額升幅。而同時美元亦呈強，顯示市場避險情緒仍在，加上環球各國央行爭相「放水」，黃金有機會再吸引資金停泊，金價值得憧憬。黃金相關股投資價值重現，可趁調整時吸納。

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