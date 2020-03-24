【即市分析】3個理由阿里巴巴仲未撈得住！

筆者認為，暫時若想溝貨或撈底阿里者，宜再忍忍手。點解咁講？首先，今年首季內地經濟近乎停擺，全國物流亦受影響，幾可肯定阿里首季的業績亦會受到影響，估值調整是理所當然，不妨等首季經營數據出了，評估次季全球疫情肆虐下，對其上半年盈利前景影響會有多大，再見機行事。

其次是，目前市場的投資風險胃納大減，即使是新經濟類股份亦面對沉重沽壓，類似阿里這類高流通量的股份，成為沽售套現的主要對象，故在市場風險回落前，還是先忍忍手。

此外，筆者認為，若疫情持續至第二季大部分時間，引發全球經濟大衰退，中國資產價格尚會有大型調整浪，類似阿里呢類重點中資巨企，可能尚會有一浸大跌浪，故即使對其長遠前景信心未變，建議還是等待終極一跌的出現，再作溝貨考慮。

東網財經專欄作者 帥哥

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