【高盛推介】資金流入牛證捕捉市況反彈
2020年03月24日 11:14
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高盛(亞洲)有限責任公司：恒指周二(24日)早顯著向好，科技股亦跟隨大市上升，騰訊控股早段高見367.8港元。近日資金部署騰訊牛證，以過去5個交易日計，有約2,200萬元流入騰訊牛證，是同期最多資金流入的個股牛熊證。
投資者如看好騰訊並計劃利用牛證作部署，可留意市場上少數貼價騰訊牛證(57586)，收回價346.18元，行使價343.68元，換股比率100，槓桿比率14.3倍。收回價較遠可留意騰訊牛證(56741)，收回價338.18元，行使價335.68元，換股比率100，槓桿比率11.2倍。
相反，投資者如看淡騰訊，則可留意熊證(54536)及熊證(55080)，都是相近收回價產品中槓桿最高。熊證54536，收回價377.41元，行使價379.91元，換股比率100，槓桿比率21倍。熊證55080，收回價380.0元，行使價382.5元，換股比率100，槓桿比率18.1倍。
市場有傳聞指軟銀計劃出售阿里巴巴持股，減持金額約120億至150億美元，消息限制了阿里的升勢，表現明顯落後大市。資金近日持續流入阿里牛證，已經連續12個交易日錄得流入，而以過去5個交易日計，有約1,800萬元流入，是同期第二大資金流入的個股牛熊證。
投資者如看好阿里，可留意貼價高槓桿阿里牛證(56740)，收回價164.18元，行使價162.18元，換股比率100，槓桿比率13.6倍。
看淡則可留意阿里熊證(55087)，收回價200元，行使價202元，換股比率100，槓桿比率6倍，低街貨。
小米集團周二早段跟隨大市上升，公司將於下周公布業績。過去5個交易日計，有約100萬元流入其牛證。投資者如看好小米，可留意牛證(57588)，收回價9.18元，行使價8.78元，換股比率10，槓桿比率7.1倍，市場上最貼價、最高槓桿的小米牛證。
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