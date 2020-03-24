【無限QE】生產中斷　金價本周料衝1700美元

聯儲局宣布啟動「無限QE」為市場注資，4月期金周一(23日)應聲飆5.6%，每安士收報1,567.6美元，為史上最大單日升幅。隨着黃金產量陷入困境及採礦業務放緩，分析料金價本周將升至每安士1,700美元，並可能很快就會暴升至歷史新高。

GoldSeek.com總裁Peter Spina表示，無上限量化寬鬆是個「巨大信號」，也是即將到來的數萬億美元新債務貨幣化的另一種作法。他指出，在全球經濟一蹶不振之際，無上限的量化寬鬆政策將有利黃金，並正在恢復其作為全球貨幣的功能。

Spina指出，如果金價在本周或下周五前漲至每安士1,700美元，他也不會感到震驚；第2季更可能升抵2,000美元以上，創下歷史新高。隨着實體金條的供應鏈斷裂，未來幾個月市場可能還會看到「一場完美風暴」，金價將出現超級飆升。而在火爆的市場上尋找新的供應將變得困難，黃金已接近踏上每天上漲一、二百美元，而且不會下跌的日子。

由於新冠肺炎的衝擊，煉金廠和採礦廠都關閉生產。全球最大的3座黃金精煉廠Valcambi、Argor-Heraeus及PAMP周一表示，由於瑞士強制關閉該國非必需產業以防止新冠肺炎傳播，它們已暫停生產至少一周。據悉，該3家精煉廠每年加工約1,500噸黃金，約佔全球年度總供應量的三分之一。

總部位於都柏林的金銀服務提供商GoldCore周一表示，最近幾天的黃金需求創歷史新高，全球銀條、硬幣和金條的供應已迅速蒸發。由於大多數大型黃金精煉廠和造幣廠已經關閉未來兩周的精煉和造幣業務，停產的時間可能會更長，這將嚴重影響供應。

世界黃金協會(WGC)投資研究主任Juan Carlos Artigas表示，與大多數資產類別一樣，黃金正受到「全球性前所未有的經濟和金融市場狀況」的影響。而最近金價的波動是由所有資產的大規模平倉所驅動。然而，Artigas預計金融市場的高風險水平，加上廣泛的實際負利率和量化寬鬆政策，將支持黃金投資需求作為避風港。

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